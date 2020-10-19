Ученые нашли уязвимые места у коронавируса

Ученые нашли уязвимое место у коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международная группа ученых США и Польши опубликовали статью в журнале Science Advances, в которой описали свои исследования в процессе по коронавирусу. Они назвали слабое место SARS-CoV-2, которое может стать мишенью для новых лекарственных препаратов. Оказалось, что вирус использует «молекулярные ножницы», без них он не сможет размножаться и отключать белки человека, которые важны для для иммунного ответа.

«Молекулярными ножницами» является фермент SARS-CoV-2-PLpro, который стимулирует высвобождение белков, необходимых для репликации вируса, а также подавляет такие молекулы, как цитокины и хемокины.

Ученые рассказали, что SARS-CoV-2-PLpro можно заблокировать ингибиторами VIR250 и VIR251. Они распознают только коронавирусный белок.

Напомним, что ВОЗ объявила пандемию коронавируса в марте 2020 года. За все время от COVID-19 в мире заразилось свыше 40 миллионов человек.