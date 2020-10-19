На территории опережающего развития «Северск» в Томской области разместится еще два резидента

В Томской области на территории опережающего развития «Северск» зарегистрировались два новых резидента.Управляющая компания «Атом-ТОР» подписала соглашения о деятельности на ТОР «Северск» с обоими резидентами.

Компания «Томбат» планирует запустить в Северске автоматизированную линию по производству чугунных радиаторов отопления по собственной технологии. Компания инвестирует в проект не менее 10 млн рублей.

Второй резидент — «ТЭФРА» — планирует реализовать проект по финальной переработке золошлаковых материалов. Инвестиции компании составят около 430 млн рублей.

Благодаря двум новым проектам в ТОР «Северск» будет создано не менее 65 новых рабочих мест.

«Северская ТОР — одно из перспективных направлений развития закрытого города. Особый правовой режим создает здесь максимально благоприятные условия для бизнеса и способствует увеличению числа субъектов предпринимательской деятельности, в том числе за счет снижения суммы страховых взносов, введения льгот по налогу на прибыль, имуществу организаций и земельному налогу», — сообщил заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.

В настоящее время в ТОР «Северск» зарегистрированы семь резидентов. Кроме компаний «Томбат» и «ТЭФРА», это «ВАБ-70», «Сибирский титан», «МК-Полимер», «ТомскАзот» и «Северсккабель». На сегодня резидентами уже создано более 160 рабочих мест и привлечено 190 млн рублей инвестиций.

До конца года управляющая компания АО «Атом-ТОР» ожидает регистрации еще шести резидентов. Их проекты и бизнес-планы сейчас рассматривают эксперты. Предполагается, что инвестиции в проекты превысят 4,5 млрд рублей, это позволит создать более 400 рабочих мест.

Интерес к созданию и развитию бизнеса на ТОР «Северск» проявляют не только предприниматели Томской области, но и других регионов России.