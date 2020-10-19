Инфекционист Минздрава рассказал, когда стабилизируется ситуация с COVID-19 Фото: REUTERS

Примерно через две недели в России можно ждать стабилизации ситуации с пандемией коронавируса. Меры безопасности, которые накануне ввели в стране, дают результат, но с отставанием, объяснил внештатный специалист по инфекционным болезням российского министерства здравоохранения Владимир Чуланов.

- Необходимо наблюдать за ситуацией, смотреть, как будет развиваться статистика по заболеваемости. Вероятно, в течение ближайших двух недель еще будет наблюдаться рост числа зараженных. А затем наступит период стабилизации эпидемии, - рассказал инфекционист в интервью РИА Новости.

Он добавил, что меры против коронавируса – уход школьников на каникулы, перевод сотрудников на удаленку – пока что не нашли своего отражения в развитии эпидемиологической ситуации, поскольку прошло слишком мало времени.

- Эффект от введенных мер развивается с неким отставанием. Поэтому мы его еще ощутим, я полагаю, - сказал Владимир Чуланов.

Как сообщал сайт kp.ru, за минувшие сутки в России выявили почти 16 тысяч новых зараженных коронавирусной инфекцией. Новые инфицированные есть во всех регионах страны. Количество случаев заражения за всё время эпидемии составляет 1 415 316 человек.