Рособрнадзор: более 400 школьников заразились коронавирусом на ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Примерно 400 сдававших ЕГЭ в текущем году школьников заразились коронавирусной инфекцией на участках проведения экзаменов. Об этом сообщил в понедельник, 19 октября, глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время всероссийской встречи с родителями в ТАСС.

- В этом году экзамены сдавали примерно пять миллионов учеников, эти цифры нам предоставили регионы. Во время экзаменов свыше 400 ребят, они попали в больницу. Учитывая огромное количество участников, мы ожидали куда более плохой картины. Такого маленького процента удалось достичь благодаря тем мерам, которые предпринимались, - сообщил руководитель ведомства.

Напомним, что с 3 июля этого года в России проходил основной период сдачи Единого государственного экзамена. Из-за пандемии коронавируса досрочный этап ЕГЭ был отменен, а начало основного перенесено на более поздний срок.