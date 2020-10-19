Лавров призвал перестать нагнетать ситуацию вокруг Карабаха Фото: REUTERS

Глава МИД России Сергей Лавров призвал прекратить нагнетать ситуацию в Нагорном Карабахе.

- Убеждены, что сейчас самое главное, и, наверное, это не требует больших усилий – немедленно прекратить нагнетать конфронтационную риторику как между сторонами, так и по линии ответственных международных игроков, - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Следующим шагом, по словам, Лаврова, должно стать прекращение огня и ударов по гражданским объектам.

- Это то самое требование, которое содержится и в заявлении президентов РФ, США и Франции как глав государств сопредседателей Минской группы ОБСЕ, - добавил глава МИД.

Ранее Ереван и Баку решили объявить перемирие с 00.00 18 октября. Однако продержалось оно недолго. Уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. 9 октября в Москву прибыли главы МИД Азербайджана и Армении. Они провели 10-часовые переговоры, и в результате договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября. Однако уже в тот же день стороны начали обвинять друг друга в нарушении перемирия.