Названы самые продаваемые в России иномарки с пробегом по итогам сентября
Фото: Андрей МИРЕЙКО
Названы самые продаваемые иномарки в России по итогам сентября. Всего в первый осенний месяц было продано 356 380 иномарок с пробегом. Эта цифра на 20,5% больше, чем годом ранее. Такие цифры приводит агентство «Автостат-Инфо».
Самые продаваемые иномарки в сентябре:
Ford Focus - 13 709 авто,
Hyundai Solaris - 12 447,
Kia Rio - 12 191,
Renault Logan – 8023,
Toyota Camry – 7934,
Chevrolet Niva – 7919,
Volkswagen Polo – 7661,
Opel Astra – 6669,
Skoda Octavia – 6128,
Toyota Corolla - 5167.
Ранее в России вступили в действие новые правила покупки ОСАГО, пишет газета "Известия". Теперь водители могут покупать страховки в маркетплейсах банков, это позволит сэкономить серьезную сумму денег.
Есть еще один плюс: россиянам перестанут поступать телефонные звонки с предложением приобрести полис.Такое мнение высказал «360» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.