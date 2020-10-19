Названы самые продаваемые в России иномарки с пробегом по итогам сентября Фото: Андрей МИРЕЙКО

Названы самые продаваемые иномарки в России по итогам сентября. Всего в первый осенний месяц было продано 356 380 иномарок с пробегом. Эта цифра на 20,5% больше, чем годом ранее. Такие цифры приводит агентство «Автостат-Инфо».

Самые продаваемые иномарки в сентябре:

Ford Focus - 13 709 авто,

Hyundai Solaris - 12 447,

Kia Rio - 12 191,

Renault Logan – 8023,

Toyota Camry – 7934,

Chevrolet Niva – 7919,

Volkswagen Polo – 7661,

Opel Astra – 6669,

Skoda Octavia – 6128,

Toyota Corolla - 5167.

Ранее в России вступили в действие новые правила покупки ОСАГО, пишет газета "Известия". Теперь водители могут покупать страховки в маркетплейсах банков, это позволит сэкономить серьезную сумму денег.

Есть еще один плюс: россиянам перестанут поступать телефонные звонки с предложением приобрести полис.Такое мнение высказал «360» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.