Роспотребнадзор заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в России Фото: Иван МАКЕЕВ

Эпидемиологическая ситуация на фоне пандемии коронавирусной инфекции в России напряженная, в некоторых странах она критическая. Об этом сообщила в ходе беседы с журналистами в понедельник, 19 октября, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- Обстановка по коронавирусу, безусловно, остается напряженной по всей России. В некоторых государствах Европы, странах мира она стала критической, - сказала руководитель ведомства.

Анна Попова уточнила, что в России на сегодняшний день принимаются все меры для стабилизации эпидемиологической обстановки. Она отметила, что в настоящее время крайне важно соблюдать все меры профилактики распространения заболевания – использовать средства индивидуальной защиты, сократить личные контакты и соблюдать, по возможности, домашний режим.

Напомним, что за последние сутки в России медики зафиксировали почти 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Инфекционист министерства здравоохранения сообщил, что ситуация с пандемией может стабилизироваться примерно через две недели.