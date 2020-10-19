Следователи уличили педофила из России в интимной переписке с 900 детьми Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российские следователи смогли добиться реального срока для педофила, уличенного в интимной переписке с 900 детьми. Об этом 19 октября, в День криминалистики, рассказал старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики Следственного комитета России Вадим Смехнов.

- Преступник работал, был женат, воспитывал двоих детей. И, как удалось выяснить, вел интимную переписку с более чем 900 маленькими девочками, - сообщил пледователи.

Отмечается, что ни с одной из своих жертв педофил «физически не контактировал», однако более 300 детей в ходе переписки прислали ему свои интимные фотографии.

Вадим Смехнов отметил, что в итоге суд назначил преступника наказание в виде семи лет лишения свободы. Правоохранитель не уточнил, в каком именно регионе и когда происходили описываемые события.

- Общество в нашей стране постепенно адаптируется к тому, что соцсети и вообще активность человека в Интернете имеет не меньшее значение, чем обычный физический контакт, - добавил следователь в интервью РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, в конце прошлого года в Симоновском суде вынесли приговор педофилу, который около десяти лет прятал у себя в квартире похищенного 9-летнего мальчика. Преступник получил 20 лет колонии.