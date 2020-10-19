«Вирус планетарного масштаба»: доктор медицинских наук рассказал, когда закончится пандемия COVID-19

Владислав Жемчугов подчеркнул, что специалисты еще весной предупреждали об опасности «наложения» коронавируса на сезонные осенние заболевания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прошло более полугода с начала пандемии коронавируса, а врачи до сих пор находят новые симптомы заражения инфекцией. Накануне стало известно, что инфицированные пациенты могут страдать от шума и звона в ушах. В эфире Радио «Комсомольская правда» доктор медицинских наук и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов объяснил, почему вирус все еще не изучен до конца и постоянно показывает новые свойства и признаки.

- Коронавирус не сидит в легких, сердце, ни в одном органе – он системно поражает весь организм. В частности, это системное поражение кровообращения. Вот человек и может слышать шум в ушах, например, с одной стороны из-за изменения кровотока. Также он поражает нервную систему, за счет чего могут появляться ложные сигналы. Вывод один - лечить надо весь организм, - отметил эксперт.

Владислав Жемчугов подчеркнул, что специалисты еще весной предупреждали об опасности «наложения» коронавируса на сезонные осенние заболевания: ОРВИ, гриппы, кишечные инфекции. По расчетам доктора медицинских наук, пандемия COVID-19 завершится тогда, когда переболеют 60-70% населения планеты.

- Это вирус планетарного масштаба, он есть и будет везде. По закону сообщающихся сосудов не может остаться даже уголка свободного, все равно туда вирус попадет, и там все с ним познакомятся, - добавил специалист по особо опасным инфекциям.

Ускорить этот процесс может вакцинация, но пока нет возможности привить все население, регулировать распространения вируса можно только путем введения ограничительных мер, считает Жемчугов.

Как сообщал сайт kp.ru, по данным Роспотребнадзора, Россия уже приближается к пику по числу новых заболевших COVID-19 в сутки. Замглавы директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии сообщила, что на пике заболеваемости страна, вероятнее всего, не преодолеет отметку в 20 тысяч новых зараженных, выявленных за один день.