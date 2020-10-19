Большинство россиян оценили свое материальное положение как среднее Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

60% россиян оценивают свое материальное положение как среднее, 15% назвали его хорошим. При этом 24% не довольны своими доходами. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ (Всероссийского центра изучения общественного мнения).

Индекс социального оптимизма в сентябре составил 61 п., то есть остался на уровне конца июня - августа. Большинство россиян тем не менее настроены не очень оптимистично. 60% опрошенных считают, что экономический кризис еще ждет нас впереди. 15% уверены, что худший период Россия переживает прямо сейчас, а 16% - что он уже позади.

Несмотря на продолжающуюся эпидемию, большинство россиян все же удовлетворены своей жизнью. Об этом заявили 46% респондентов. Треть опрошенных говорят о том, что нынешний образ жизнь их отчасти устраивает. О полной неудовлетворенности своей жизнью сообщили 23% россиян. Это на два процента меньше, чем в сентябре прошлого года.