Пашинян заявил о готовности провести переговоры с Алиевым в Москве Фото: REUTERS

Армянский премьер-министр Никол Пашинян выразил готовность приехать в Москву для проведения переговоров по карабахского конфликту с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом он заявил в интервью агентству ТАСС в понедельник, 19 октября.

- Конфликт в Нагорном Карабахе должен решиться исключительно мирным путем, это наша позиция. Для достижения такого результата я готов приложить все необходимые усилия, в том числе поехать, встретиться и поговорить, - сказал глава правительства Армении, отвечая на вопрос о том, готов ли он приехать в российскую столицу для встречи со своим визави при посредничестве России.

Никол Пашинян отметил также, что решение конфликта должно опираться на компромисс.

В свою очередь, Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан также готов встретиться с армянской стороной в Москве, чтобы положить конец противостоянию и найти мирные пути урегулирования. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан привержен базовым принципам урегулирования карабахской проблемы.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии. Соглашение об этом вступило в силу в полночь 18 октября.