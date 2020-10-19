Михаил Леус рассказал о первом снеге и похолодании в России

На бабье лето жителям России рассчитывать не стоит, считает специалист Фото: Евгения ГУСЕВА

За последние дни во многих регионах России наблюдается резкое похолодание: температурный фон в центральной части государства на 1-3 градуса отстает от тех значений, которые должны быть в конце второй декады октября. Однако погода в стране полностью соответствует прогнозам синоптиков, сообщил в эфире Радио «Комсомольская правда» ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- Даже народные приметы еще пять дней назад говорили, что Покров, то есть, должен быть первый снег. Первый снег в центре европейской России выпал ночью на воскресенье в Рязанской, Владимирской, Ивановской, Ярославской, Тверской и Костромской областях. При этом в Тверской области снег был сильный – на утро покров достигал девяти сантиметров, - рассказал эксперт.

Несмотря на то, что метеостанции Волоколамска, Дмитрова и аэропортов «Шереметьево» и «Домодедово» в российской столице отметили выпадение снега в минувшие выходные, в Москве снежного покрова не было.

Михаил Леус отметил, что прошлой ночью снег также выпал на северо-западе России: утром на улицах Санкт-Петербурга можно было заметить снежный покров толщиной в один сантиметр.

- Что этот снег где-то сохранится, надеяться не стоит. Все это в ближайшие дни растает. Более того, в четверг и в пятницу и северо-запад, и центр ждет мощная волна тепла. В Москве и Санкт-Петербурге температура превысит отметку в плюс десять градусов, - сказал ведущий специалист центра «Фобос».

При этом на бабье лето жителям страны рассчитывать не стоит. В центральной части России станет теплее, однако погода будет преимущественно облачная, влажная, ветреная и с дождями, местами сильными.