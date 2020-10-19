Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Михаил Леус рассказал о первом снеге и похолодании в России

Ведущий специалист центра «Фобос» сообщил, что на бабье лето жителям страны рассчитывать не стоит
Ксения АНУФРИЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
На бабье лето жителям России рассчитывать не стоит, считает специалист

На бабье лето жителям России рассчитывать не стоит, считает специалист

Фото: Евгения ГУСЕВА

За последние дни во многих регионах России наблюдается резкое похолодание: температурный фон в центральной части государства на 1-3 градуса отстает от тех значений, которые должны быть в конце второй декады октября. Однако погода в стране полностью соответствует прогнозам синоптиков, сообщил в эфире Радио «Комсомольская правда» ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- Даже народные приметы еще пять дней назад говорили, что Покров, то есть, должен быть первый снег. Первый снег в центре европейской России выпал ночью на воскресенье в Рязанской, Владимирской, Ивановской, Ярославской, Тверской и Костромской областях. При этом в Тверской области снег был сильный – на утро покров достигал девяти сантиметров, - рассказал эксперт.

Несмотря на то, что метеостанции Волоколамска, Дмитрова и аэропортов «Шереметьево» и «Домодедово» в российской столице отметили выпадение снега в минувшие выходные, в Москве снежного покрова не было.

Михаил Леус отметил, что прошлой ночью снег также выпал на северо-западе России: утром на улицах Санкт-Петербурга можно было заметить снежный покров толщиной в один сантиметр.

- Что этот снег где-то сохранится, надеяться не стоит. Все это в ближайшие дни растает. Более того, в четверг и в пятницу и северо-запад, и центр ждет мощная волна тепла. В Москве и Санкт-Петербурге температура превысит отметку в плюс десять градусов, - сказал ведущий специалист центра «Фобос».

При этом на бабье лето жителям страны рассчитывать не стоит. В центральной части России станет теплее, однако погода будет преимущественно облачная, влажная, ветреная и с дождями, местами сильными.