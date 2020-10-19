Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» в Югре: протестировано более 600 человек

Фото: Минздрав России

Экспресс-тестирование проходило в 5 городах округа ХМАО: Нижневартовске, Сургуте, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, Когалыме. За несколько дней свой ВИЧ-статус узнали около 600 человек.

Во время консультирования, которое обязательно проходит до и после тестирования, все пришедшие узнавали много нового о ВИЧ, в том числе и как происходит инфицирование во время секса (см. Важно). Об этом и многом другом эксперты-консультанты акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» рассказывали и на общешкольных родительских собраниях, где учителя и родители получили всю важную информацию о способах передачи ВИЧ. А также о том, как правильно разговаривать с детьми о профилактике инфекции.

Фото: Минздрав России

- Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» показала, что, несмотря на ограничительные меры, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, можно проводить физическое обследование граждан на ВИЧ, соблюдая все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, - сказал главный врач КУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр профилактики и борьбы со СПИД» Андрей Петровец. - Мы видим, что такой формат профилактических акций очень востребован и приносит свои результаты.

Фото: Минздрав России

ВАЖНО!

Почти 60% случаев заражения ВИЧ-инфекцией происходит половым путем

Инфицирование может произойти при любом виде секса: вагинальном, анальном или оральном. При условии, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) находится в достаточном количестве в сперме или вагинальном секрете одного из партнеров.

Считается, что анальный секс более опасен из-за высокого риска травматизации слизистой оболочки прямой кишки, облегчающего попадание вируса в кровь. Это актуально как для гетеро-, так и для гомосексуальных контактов.

Фото: Минздрав России

Риск заражения при оральном контакте обусловлен частым наличием на слизистой оболочке полости рта микротравм, через которые вирус из спермы (вагинального секрета) ВИЧ-инфицированного человека поступает в организм здорового партнера.

Крайне опасен секс с ВИЧ-инфицированной женщиной во время менструации – уровень вируса в менструальной крови значительно превышает его содержание в вагинальном секрете.

Фото: Минздрав России

ЧТО ДАЛЬШЕ

Впереди Ямало-Ненецкий округ

С 21 по 26 октября тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 городах ЯНАО: Губкинском, Новом Уренгое, Муравленко, Ноябрьске, Надыме. Анонимное и абсолютно безболезненное тестирование занимает всего 15 минут. Акция проходит с соблюдением всех необходимых мер безопасности против коронавирусной инфекции.

Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru