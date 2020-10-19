Украина раскрыла стратегию на случай отказа «Газпрома» продлить транзит Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если российская компания «Газпром» не продлит контракт с Украиной на транзит газа в европейские страны, то Киев будет настаивать на открытии поставок энергетического ресурса из Центральной Азии. Такое заявление сделал руководитель украинского оператора ГТС Сергей Макогон.

- Мы будем добиваться поддержки ЕС, чтобы открыть свободный транзит газа из азиатских стран в Европу. Раньше Туркменистан и Казахстан могли продавать газ транзитом через российскую сторону, - сказал он в интервью S&P Global Platts.

По словам главы оператора, Украина будет требовать переноса точки передачи газа Европе на российско-украинскую границу, чтобы «Газпром» «не смог навязывать государствам свои условия». Сергей Макогон также отметил, что Киев может переключиться на поставки синтетического метана, биометана или водород.

- Я полагаю, что Украина могла бы существенно способствовать реализации плана сокращения выбросов углерода в Европе, - объяснил руководитель оператора ГТС.

Ранее Макогон говорил, что украинская газотранспортная система будет вынуждена отказаться от 60-70 процентов своих мощностей. По мнению руководителя ИАЦ «Альпари» Александра Разуваева, которое он высказал в интервью ФАН, это оценка украинской стороны слишком оптимистична: эксперт считает, что если будет запущен «Северный поток — 2», то «Газпром» вообще прекратит газовый транзит через Украину. Тогда украинская ГТС «превратится в груду никому не нужного металлолома».