Патриарх Кирилл утвердил отлучение от церкви схимонаха Сергия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил отлучение от церкви схимонаха Сергия (Романова). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте РПЦ в понедельник, 19 октября.

- Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии об отлучении от Церкви схимонаха Сергия, - говорится в заявлении.

Представители церкви напомнили, что церковный суд по делу основателя Среднеуральского женского монастыря, изверженного из сана за нарушение священнической присяги и обетов, принял решение об отлучении схимонаха от церкви. В сообщении РПЦ уточняется, что Сергий открыто нарушил предписания правящего архиерея, которые запретили его проводить богослужения и обращаться с публичными проповедями.

Напомним, что решение об отлучении от церкви отца Сергия (Романова) в сентябре этого года принял церковный суд Екатеринбургской епархии. До этого священнослужитель был низвержен из сана и не имел прав совершать богослужения.