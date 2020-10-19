Глеб Никитин предложил усилить адресную поддержку нуждающихся семей

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил свою инициативу по усилению адресной поддержки нуждающихся семей — заявку «Эффективная поддержка семей: возможность измениться» на участие в конкурсе в номинации «Новая социальная стратегия».

«Суть идеи в том, чтобы перейти от формального распределения выплат к адресной поддержке реально нуждающихся семей, улучшить качество жизни детей. Идея основана и на позиции родителей. Для этого вводится принцип учета индивидуальной потребности семьи», - отметил Глеб Никитин.

В частности, в рамках инициативы предполагается формирование единого реестра жизненных ситуаций для проактивного информирования граждан о праве на меры поддержки; расширение доступа некоммерческих социально ориентированных организаций к оказанию различных видов помощи.

«Сейчас мы уже реализуем пилотный проект по увеличению уровня дохода граждан на основе социального контракта, то есть с учетом принципа адресности и нуждаемости. 75% соцконтрактов заключено с семьями, в которых есть дети. Данный подход предполагает комплексную систему оценки имущественного положения семьи, ориентацию на индивидуальные потребности каждого. В перспективе необходимо расширять принцип адресности», - добавил Глеб Никитин.