В Норвегии ученые обнаружили новый опасный вид коронавируса

В Норвегии обнаружили новый опасный вид коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

Норвежские медики обнаружили новый опасный вид коронавируса, который ранее в стране не встречался. Его выявили у восьми восьми жителей города Тронхейма. Взятые у них анализы направили в Норвежский институт здравоохранения, сообщает телеканал TV 2.

Медики пока не могут точно определить, является ли новая мутация коронавируса более опасной, чем предыдущая. Главный врач коммуны Туве Ресстад, при этом, полагает, что новый вид COVID-19 может оказаться более заразным. По ее словам, этот вирус легче передается от человека к человеку, а его симптомы проявляются быстрее.

К слову, это уже не первая мутация коронавируса в Норвегии. Ранее необычный штамм был обнаружен у нескольких пенсионеров. Согласно последним данным, в стране зафиксировано 16 тысяч случаев коронавируса, ежедневно заражаются около 100 человек.

Напомним, к 19 октября уже более 40 миллионов человек в мире заразились коронавирусом. Жертвами вируса стали 1 113 750 пациентов.