Коронавирус в Москве, последние новости на 20 октября 2020 года: жесткие ограничения пока не вводят

В Москве за последние сутки подтверждено 5376 новых случаев коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ

В столице за последние сутки подтверждено 5376 новых случаев коронавируса, из них 988 пациентов госпитализировали в больницы.

- Среди новых выявленных случаев: 45,2% - от 18 до 45 лет, - рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

Из-за динамики роста заболевших были открыты два резервных корпуса АТЦ «Москва» и на ВДНХ. В них 3500 мест. Оснащены всем необходимым оборудованием: современными аппаратами ИВЛ и томографами. В них созданы лаборатории для исследования.

Власти столицы пока не видят критичной необходимости вводить в Москве жесткие ограничения. Но в общественном транспорте, кафе, кинотеатрах и на других предприятиях должны соблюдать масочно-перчаточный режим.

Компанию Nestle первой в Москве могут оштрафовать за нарушение требования об удаленке для сотрудников. В Роспотребнадзоре объяснили, что ведут контроль за соблюдением указа мэра об обязательном переводе на дистанционный формат работы минимум 30% сотрудников. Компании Nestle теперь грозит административный штраф до 300 тысяч рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что окончательной победой над коронавирусом станет массовая вакцинация населения, которая начнется в декабре-январе. Но первые партии вакцины от ковида Москва получит в ноябре.

Победил коронавирус глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. Болезнь у чиновника проходила бессимптомно, при этом он соблюдал самоизоляцию и работал из дома.

- Планирую приступить к работе в полном объеме, продолжая при этом использовать средства защиты и соблюдать все меры безопасности, - сообщил Максим Ликсутов.