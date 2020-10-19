Российскую вакцину «Спутник V» планируют поставлять в страны Латинской Америки в декабре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский фонд прямых инвестиций намерен в скором времени начать поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в страны Латинской Америки. Об этом рассказал глава фонда Кирилл Дмитриев в ходе онлайн-конференции в понедельник, 19 октября.

- В ближайшее время мы объявил о соглашении с Аргентиной и Перу. Такие же соглашения по поставкам вакцины у нас уже есть с Мексикой, Бразилией и некоторыми другими государствами, - сообщил он.

Кирилл Дмитриев отметил, что поставки препарата «Спутник V» в страны Латинской Америки могут стартовать уже в декабре текущего года.

Глава Российского фонда прямых инвестиций добавил, что отечественный препарат доказал в ходе тестирования на 16 тысячах добровольцах свою высокую эффективность.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне в России зарегистрировали вторую вакцину от коронавирусной инфекции - препарат, созданные специалистами научного центра «Вектор».