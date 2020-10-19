Убийца учителя во Франции пытался купить у школьников информацию о жертве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Преступник, обезглавивший школьного учителя в пригороде Парижа, предлагал ученикам деньги за помощь в вычислении будущей жертвы и «полезную» информацию о преподавателе. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает телеканал BFM, ссылаясь на собственные источники.

По информации журналистов, во время расследования убийства находящийся под стражей школьник признался, что согласился помочь злоумышленнику вычислить учителя. За необходимую информацию убийца предлагал ученика 300 евро.

Напомним, что жестокое убийство случилось в пригороде французской столицы 16 октября: 18-летний преступник обезглавил местного 47-летнего учителя истории недалеко от школы. Полицейские застрелили злоумышленника на месте преступления.

В антитеррористической прокуратуре Франции произошедшее признали террористическим актом. Несмотря на то, что убийца является гражданином РФ, в посольстве заявили, что к России он не имел никакого отношения, поскольку проживал с семьей во Франции почти всю свою жизнь.