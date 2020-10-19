В Совфеде предложили отдать работу мигрантов осужденным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Совете Федерации нашли способ, как отказаться от труда мигрантов. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов считает, что целесообразно привлекать на данные работы осужденных.

Соответствующее обращение сенатор направил в правительство РФ. Автор инициативы подчеркивает, что функции, которые сегодня выполняют мигранты, могут делать люди, осужденные к принудительным работам. К тому же, подобная рабочая сила обойдется дешевле, чем труд мигрантов, пишет argumenti.ru.

По данным мэрии Москвы, численность мигрантов в российской столице сократилась на 40% по сравнению с прошлым годом. Это происходит из-за технического прогресса, например, труд по уборке улиц механизируется и отпадает необходимость в человеке. К тому же, все чаще на работу принимают людей из других регионов страны.

В свою очередь московский ресторатор Дмитрий Левицкий в беседе с ОТР заявил, что проблема использования труда мигрантов является не только российской, но и общемировой. Решить ее только повышением зарплат не получится.

- В таком случае приедет больше мигрантов и будут работать больше, чтобы получать больше. И работать лучше, чем условная Маша и ей придется держать очень серьезную конкуренцию с приезжими из других стран, - убежден Левицкий.