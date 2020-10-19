США предъявили обвинения в хакерстве шести россиянам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Соединенных Штатах предъявили обвинения в хакерстве шести гражданам России. По данным местных правоохранительных органов они причастны к распространению вируса NotPetya, кибератакам на инфраструктуру Зимних Олимпийских игр в Корее2018 года, а также на выборы президента Франции три года назад. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает издание ABC News, ссылаясь на текст обвинительного заключения.

Согласно документу, россияне якобы «хотели поддержать действия властей РФ по дестабилизации» ситуации на Украине и Грузии.

Представитель американского министерства юстиции в ходе пресс-конференции добавил, что шестеро обвиняемых – якобы «сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) России».

В Минюсте уверяют, что ущерб компаний США, которые стали жертвами вируса NOTPETYA, составил более миллиарда долларов.

Надо отметить, что Россию неоднократно без весомых доказательств обвиняли в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах. В Кремле подобные обвинения называют «абсолютно голословными».

Как сообщал сайт kp.ru, недавно США обвинили хакеров из Китая в попытке украсть данные о вакцине против коронавируса.