В Конгрессе США призвали исключить Турцию из НАТО из-за конфликта в Карабахе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший кандидат на пост американского президента и член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард предложила исключить Турцию из НАТО на фоне конфликта в Карабахе. В опубликованном Армянским национальным комитетом Америки сообщении утверждается, что поддержка Анкарой азербайджанской стороны противостояния противоречит позиции военно-политического блока.

- По новой резолюции, которая осуждает атаки Турции, Тулси Габбард призывает к выходу Анкары из НАТО, - говорится в сообщении в социальной сети Twitter.

Авторы документа также заявили о привлечении Турцией боевиков в зону карабахского конфликта и об участии турецких F-16 в операциях на территории Карабаха.

Напомним, что ранее власти Турции опровергли заявления о то, что связанные с Анкарой террористы из Сирии были переброшены в район конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Президент Азербайджан накануне заявил, что его государства располагает собственной боеспособной армией и не нуждается в привлечении в конфликт кого-либо еще, в том числе боевиков из стран Ближнего Востока. Посол Азербайджана также опровергал присутствие наемных военных Турции в Нагорном Карабахе.