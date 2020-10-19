Рита Дакота получила нагоняй от врачей за то, что подвергает риску жизнь трехлетней дочки

Риту Дакоту раскритиковали за то, что не водит дочку к врачам Фото: СОЦСЕТИ

Рита Дакота навлекла на себя волну негатива своим заявлением. Оказалось, что мама трехлетней дочки принципиально не обращается к врачам. Она не посещает с дочкой педиатров, ребенок не состоит на учете и не делает никаких прививков.

Врач-педиатр клиники «Гайде» Елена Писарева отметила, что очень важно в раннем возрасте контролировать рост и развитие ребенка. Сделать это могут только специалисты в противном случае у маленького человека могут оказаться крытые заболевания, которые доставят проблем в будущем.

По ее словам, звездная мама допускает ошибку, пренебрегая вниманием медиков.

- Это совершенно неправильно, в России утвержден порядок прохождения осмотров у врачей. В определенные сроки развития ребенка имеется ряд заболеваний, которым он в этом возрасте наиболее подвержен, - подчеркивает врач в беседе с Пятым каналом.

Многие проблемы человеку с немедицинским образованием незаметны. Например, проблемы с опорно-двигательным аппаратом. В год их исправить легко, а в три уже сложно.

- Аналогичные проблемы могут быть и с нарушением зрения, психического развития. Поэтому обязательно надо в декретированные сроки детей показывать узким специалистам, — заверила медик.