Семья Ефремова отказалась от переговоров о примирении с потерпевшими по делу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Семья артиста Михаила Ефремова, виновного в смертельной аварии в Москве, отказались от переговоров о примирении с потерпевшими по данного делу. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщил адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский.

Он заявил, что потерпевшая сторона была готова обсуждать этот вопрос, однако в минувшее воскресенье по инициативе семьи Ефремова переговоры были прекращены.

- На прошлой неделе мне звонил Андрей Алешкин, который, по крайней мере тогда, был адвокатом Ефремова. Мы долго обсуждали возможность того, что можно сделать для максимального снижения наказания. Мы готовы были сделать все, чтобы это произошло. В воскресенье переговоры прекратились, - сообщил Александр Добровинский в эфире телеканала «Москва-24».

Напомним, что в начале сентября московский суд признал актера виновным в гибели человека в аварии и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. В настоящее время Ефремов находится в столичном СИЗО-5. 20 октября Мосгорсуд должен рассмотреть жалобы самого Ефремова и его адвокатов на приговор.