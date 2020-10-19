Во Франции требуют закрыть мечеть за критику убитого учителя Фото: REUTERS

Глава французского министерства внутренних дел Жеральд Дарманен потребовал закрыть мечеть в пригороде Парижа Сен-Сен-Дени, представители которой на днях распространили в Facebook видео c жалобой на убитого учителя истории. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает телеканал TF1.

- Я потребовали у префекта Сен-Сен-Дени закрыть мечеть Пантен. Эта мечеть будет закрыта к сегодняшнему вечеру, префект подпишет запрет, - уверен министр внутренних дел.

Жеральд Дарманен добавил, что закрытие мечети связано с тем, что ее управляющий распространил сообщение, призывающее запугать преподавателя незадолго до его убийства. Накануне также был задержан имама этой мечети – он стал десятым задержанным в рамках ведущегося расследования.

Как ранее сообщал сайт Kp.ru, по данным французских СМИ, обезглавивший преподавателя преступник до убийства предлагал ученикам деньги за помощь в вычислении будущей жертвы.