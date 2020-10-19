Собянин увеличил прожиточный минимум пенсионера в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский мэр Сергей Собянин подписал закон, которые увеличивает прожиточный минимум пенсионера в российской столице в следующем году на 918 рублей. Показатель, таким образом, достиг отметки в 13 496 рублей. Соответствующий документ опубликовали в понедельник, 19 октября, на официальном сайте градоначальника и правительства Москвы.

Отмечается, что в текущем году прожиточный минимум пенсионера был установлен в размере 12 578 рублей. По состоянию на начало сентября доплату к пенсиям получают более 70,8 тысячи пенсионеров.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, сегодня замруководителя Минтруда России Ольга Баталина заявила, что сейчас прожиточный минимум пенсионеров в России занижен, одно это исправит новая методика расчета показателя.

Комитет Госдумы страны также одобрил проект бюджета ПФР, согласно которому среднегодовой размер пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году превысит 17,4 тысячи рублей.