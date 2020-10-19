В российском сегменте МКС задымился пылесос и вышла из строя система получения кислорода

На российском сегменте МКС снова вышла из строя система получения кислорода «Электрон-ВМ» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Международной космической станции (МКС) в российском модуле «Звезда», где выявлена утечка воздуха, снова вышла из строя система получения кислорода «Электрон-ВМ». Кроме того, у наших космонавтов задымился пылесос и опять сломался туалет. Об этом свидетельствуют переговоры экипажа орбитальной станции с Землей, которые транслирует сайт NASA.

О том, что «Электрон» снова отказал, сообщил специалисту подмосковного Центра управления полетами Анатолий Иванишин. Он предположил, что это может быть связано со стыковкой кабелей в другой части модуля «Звезда».

Позже российский экипаж МКС рассказал о задымившемся пылесосе и о том, что в туалете светится лампочка «Консервант некачественный».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 12 октября российские космонавты сообщили о повышении температуры в модуле «Звезда», а за день до этого – что там сломался туалет, и россияне вынуждены пользоваться уборной, расположенной в сегменте американцев. Кроме того, при проведении биологического эксперимента «Константа» 15 октября произошло небольшое задымление научной аппаратуры.

На МКС сейчас работают четыре российских космонавта – Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также два астронавта NASA – Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.

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