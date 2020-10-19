Эксперты назвали основной способ, как защититься квартирного мошенника

Внимание мошенников обращено на вторичную недвижимость
Фото: Евгения ГУСЕВА
В России стремительно растет число преступлений, связанных с недвижимостью. В основном мошенники нацелены на вторичный рынок жилья.
За первое полугодие 2020 года число таких преступлений выросло на 56%. Дальше будет хуже, прогнозируют в Центре исследований экспертиз Финансового университета при правительстве РФ.
Исследователи признают, что надеяться на органы, проводящие следки с недвижимостью, не приходится. По их данным, около 10% от общего числа обвинительных приговоров приходится на тех, кто по долгу службы имеет отношения к данным сделкам.
Чтобы минимизировать риски нужно внимательно изучать документы и ничего не подписывать до того, как не будет уверенности в безопасности сделки.
Что нужно проверять:
Право перехода собственности,
Наличие исполнительного производства,
Наличие судебного дела о банкротстве,
Отсутствие незаконнои перепланировки,
Отсутствие обременений.
Разбираться во всех тонкостях можно самостоятельно по выпискам из ЕГРН.
- Разобраться в соответствии правоустанавливающих документов можно самостоятельно, получив выписки из ЕГРН, — рассказал председатель Московской коллегии адвокатов «Костоев и партнеры» Микаил Костоев.
Есть много тонкостей: например, на квартиру, полученную по наследству, могут претендовать другие родственники. А покупая жилье у нескольких собственников, необходимо проверить, есть ли среди правообладателеи те, кто находится за пределами РФ или в тюрьме, сообщает Пятый канал.
- В таком случае ответственность за сделку лежит на покупателе. Но есть законный способ «переложить» ее на более подкованных с юридической точки зрения людей, - советует юрист.
Самым надежным способом покупки жилья будет проведение нотариальной экспертизы жилья. Нотариус проверит кому и когда принадлежала жилплощадь, все обременения и обезопасит от будущих претендентов на недвижимость.
- Даже если будет допущена ошибка, то ответственность нотариуса застрахована минимум на 5 млн рублей, а в крупных городах на 20–30 млн. В случае ошибки можно получить возмещение, - объяснила в беседе с «Известиями» член правления Федеральной нотариальной палаты Александра Игнатенко.
Если страховка не перекрывает ущерб, то существует страховка нотариальной палаты субъекта РФ, компенсационный фонд Федеральной нотариальной палаты, к тому же нотариус может ответить личным имуществом.
- Еще один плюс – нотариус проверяет дееспособность участников сделки, сам передает документы на регистрацию и вносит сведения в единую информационную систему нотариата в день сделки. Поэтому подделать документы после сделки ни у кого не будет ни малейшей возможности, - подытожила Александра Игнатенко.