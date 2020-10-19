Альтштейн назвал осложнения, которые могут возникнуть у переболевших COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Профессор, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал, какие последствия на организм может оказывать COVID-19.

Подавляющее большинство переболевших выздоравливают и не замечают никакого вреда организму, но есть и те, что сталкивается с серьезными проблемами.

В некоторых случаях человеку может потребоваться длительная реабилитация.

- В некотором проценте случаев остаются тяжелые последствия. Это и фиброз легких может быть, различные изменения в нервной системе, печени, сердечные изменения и т.д. Такие больные нуждаются в длительной реабилитации, - цитирует слова российского вирусолога ФАН.

Ранее ученые из США предложили использовать для диагностики коронавируса стандартные глюкометры. Разработанная система эффективно определяет заражение при помощи минимального числа реактивов и манипуляций. Если пациент болен, то прибор показывает уровень сахара, который напрямую связан с концентрацией вирусного белка в слюне, пишет газета "Известия".