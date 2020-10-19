В МИД РФ назвали обвинения США о причастности россиян к хакерским атакам бездоказательными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Очередные обвинения Соединенных Штатов в адрес России, якобы причастной к хакерским атакам и распространению вируса NotPetya, «бездоказательны и бессмысленны», а звучат такие заявления из Вашингтона настолько часто, что из «уже надоедает комментировать», заявили в российском министерстве иностранных дел.

«Подобные заявления уже надоедает комментировать. Характерна бездоказательность и бессмысленность приписываемых России акций», - сказал журналистам представитель МИД.

По его словам, подобные заявления делаются звучат с целью «создания антироссийской атмосферы», а направлены они на внутреннюю аудиторию, в том числе и в преддверии выборов в США, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, американские власти обвинили в хакерских атаках и причастности к распространению вируса NotPetya шестерых россиян. По версии властей США, таким образом наши сограждане, в частности, якобы пытались сорвать Зимнюю Олимпиаду в Южной Корее и президентские выборы во Франции.