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Близ Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,5. Объявлена угроза цунами

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
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Землетрясение магнитудой 7,4 произошло недалеко от Алеутских островов, объявлена угроза цунами

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло недалеко от Алеутских островов, объявлена угроза цунами

Фото: REUTERS

В понедельник, 19 октября, сейсмологи зафиксировали недалеко в районе Восточных Алеутских островов (американский штат Аляска) землетрясение магнитудой 7,5. После этого американский тихоокеанский центр по предупреждению о цунами (PTWC) объявил о существовании угрозы цунами.

«Предупреждение о цунами выпущено для юга Аляски и полуострова Аляски», - говорится в заявлении на официальном сайте центра.

По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр подземных толчков находился примерно в 91 километре к юго-востоку от небольшого (с населением около тысячи человек) городка Санд-Пойнт на Аляске. Очаг землетрясения залегал на глубине 41 километр. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на 22 сентября произошло землетрясение в Иркутске. В городе был введен режим повышенной готовности. к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Стихия