Стоимость подсолнечного масла за неделю выросла с 71 тысячи до 74,2 тысячи рублей за тонну Фото: Олег УКЛАДОВ

В России резко подорожало подсолнечное масло: за минувшую неделю цена этого продукта выросла 71 тысячи рублей за тонну до 74,2 тысячи рублей. Об этом сообщил аналитический центр «Совэкон», который специализируется на изучении аграрных рынков.

«На прошлой неделе цены на сырое подсолнечное масло резко выросли. Средние котировки укрепились на 6,6% до нового рекордного уровня в 74 175 рублей за тонну (EXW Европейская часть России, с НДС)», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что «после непродолжительной просадки в предыдущие недели» поднялась и стоимость подсолнечника: «средние цены на подсолнечник выросли на 1375 рублей – до 30875 рублей за тонну (без НДС)».

В «Совэконе» ожидают, что на фоне оживления закупок маслозаводов динамика роста цен сохранится.

«Сдерживающим фактором выступает укрепление рубля, снижение мировых цен на пальмовое и соевое масла в последние дни», - цитирует заявление компании ТАСС.