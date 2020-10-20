Митингующих в России могут обязать носить маски

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий проводить митинги в масках Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили на законодательном уровне обязать участников разнообразных демонстраций и маршей надевать на свои акции защитные маски. Если, конечно, эпидемиологическая ситуация в стране требует масочного режима. Парламентарии уже и соответствующий законопроект с поправками в федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» подготовили.

Об этом сообщил один из авторов документа, председатель думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Он уточнил, что предлагаемые изменения предусматривают «возможность нахождения участников публичного мероприятия в масках или иных средствах индивидуальной защиты при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, когда соблюдение масочного режима является обязательным».

Дело в том, что по действующим нормам организаторы подобных мероприятий обязаны требовать от участников не скрывать свое лицо, чтобы можно было всех узнать. А тех, кто пришел в маске (в том числе и защитной), попросить удалиться. Однако во время вспышки коронавируса или какого-либо другого инфекционного заболевания безопасность людей важнее идентификации.

«Ношение масок или иных средств индивидуальной защиты в местах скопления людей в целях снижения риска передачи коронавируса может стать обязательным требованием на многие годы», - говорится в пояснительной записке к документу.