Российские космонавты на МКС починили кислородную систему и туалет

Отказы систем получения кислорода на МКС случаются, но на станции есть запасы кислорода Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К этому часу нашим космонавтам на Международной космической станции (МКС) удалось восстановить работу системы получения кислорода «Электрон-ВМ» и починить туалет в российском модуле «Звезда». Об этом свидетельствуют переговоры экипажа орбитальной станции с Землей, которые транслирует сайт NASA.

Ранее сообщалось, что 19 октября у них снова вышла из строя кислородная система и задымился пылесос, а в туалете светится лампочка «Консервант некачественный». Теперь же космонавт Сергей Рыжиков доложил в подмосковный центр управления полетами, что «Электрон-ВМ» снова «в рабочем режиме», а его коллега Анатолий Иванишин рассказал, что тревожная лампочка в уборной больше не загорается. По его словам, с ассенизационно-санитарным устройством (АСУ) «всё штатно».

Напомним, как писал сайт kp.ru, на МКС сейчас работают четыре российских космонавта – Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также два астронавта NASA – Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.

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