Помпео призвал мир присоединиться к преследованию «русских хакеров»

Госсекретарь США Майкл Помпео Фото: REUTERS

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Россию в причастности к крупнейшим кибератакам по всему миру и призвал все заинтересованные в безопасности интернет-пространства государства присоединиться к преследованию «русских хакеров».

Напомним, как писал сайт kp.ru, американские власти обвинили в хакерских атаках и причастности к распространению вируса NotPetya шестерых россиян. По версии властей США, таким образом наши сограждане, в частности, якобы пытались сорвать Зимнюю Олимпиаду в Южной Корее и президентские выборы во Франции. Американский Минюст сообщил, что «обвиняемые и их сообщники нанесли ущерб компьютерным сетям по всему миру, в том числе во Франции, Грузии, Нидерландах, Республике Корея, Украине, Великобритании и США».

В распространенном госдепом заявлении Помпео говорится, что «подобная киберактивность говорит о полном пренебрежении к общественной безопасности и международной стабильности».

«Мы призываем все страны, которые заинтересованы в большей стабильности в киберпространстве, присоединиться к США, чтобы обвиняемые предстали перед правосудием», - заявил госсекретарь.

Между тем, в МИД России отметили, что такие заявления звучат из Вашингтона настолько часто, что из «уже надоедает комментировать», они всегда «бездоказательны и бессмысленны».