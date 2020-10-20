В России оценили потери из-за отсутствия иностранных туристов в пандемию коронавируса

Российский туристический сектор из-за отсутствия иностранных туристов потерял в 2020 году 600 миллиардов рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году из-за отсутствия иностранных туристов на фоне пандемии коронавируса наша страна, по предварительным подсчетам, потеряла около 600 миллиардов рублей. Об этом рассказала журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она напомнила, что в прошлом году «экспорт туристических услуг составил 10,9 миллиарда долларов», а в обычное время, когда не прекращается авиасообщение между странами и не закрываются границы, годовой оборот всей туристической отрасли в среднем составляет 3,7 триллиона рублей.

«С учетом, что международные туристические потоки восстанавливаются очень медленно в связи с эпидемиологической ситуацией в мире у нас сейчас прогноз, что 600 миллиардов рублей составят потери по въездным потокам», - сказала глава Ростуризма в беседе с РБК.

Догузова добавила, что итоговую сумму потерь российского туризма от пандемии в ведомстве подсчитают к концу года, и она будет зависеть от того, как скоро откроются границы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале августа убытки отрасли оценивали примерно в 500 миллиардов рублей.