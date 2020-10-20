Космонавты заделают место утечки воздуха на МКС после посадки «Союза»

Для ликвидации трещины нужно провести ряд измерений с закрытыми люками Фото: NASA

Место утечки воздуха в промежуточной камере российского модуля «Звезда» на Международной космической станции (МКС) экипаж сможет окончательно заделать только после посадки «Союза МС-16».

«Сейчас проведена временная герметизация, капитально трещина будет ликвидирована после посадки «Союза МС-16», - сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Собеседник агентства пояснил, что для таких работ нужно провести несколько измерений с закрытыми люками. Другой источник рассказал, специалисты уже обсуждают, как лучше устранить место утечки. По его словам, на орбитальной станции для этого есть все необходимые материалы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утечку воздуха в российском модуле заметили 28 сентября. Позже в октябре космонавты заклеили скотчем все сварочные швы на МКС, но это не помогло. А потом все же нашли место утечки с помощью пакетика чая.

Три члена экипажа – российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Крис Кэссиди, – как ожидается, вернутся на Землю 22 октября. В этот день спускаемая капсула аппарата «Союз МС-16» должна приземлиться в Казахстане. Вахту на МКС продолжат Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и Кэтлин Рубинс.

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