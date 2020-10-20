Минфин предложил сократить число военнослужащих на 100 тысяч человек

Минфин подготовил реформу вооруженных сил Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство финансов России с целью оптимизации бюджета разработало и направило в Совбез проект реформы Вооруженных сил, в частности, предполагающий сокращение штатной численности военнослужащих на 10%. Кроме того, финансовое ведомство предлагает увеличить необходимый для выхода на пенсию срок выслуги лет, а также отменить ежегодную индексацию пенсионных выплат на два процента.

Об этом в ночь на вторник, сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ, копия которого оказалась в распоряжении редакции. Сокращение числа военнослужащих Минфин предлагает осуществить за счет за счет незанятых вакансий и перевода на гражданскую службу тех, кто не связан с выполнением боевых задач: медиков, преподавателей, кадровиков, финансистов, юристов и тыловиков. По оценкам издания, речь может идти о «ликвидации порядка 100 тысяч должностей».

Увеличить же срок выслуги, который сейчас составляет 20 лет, Минфин предложил до 25 лет. При этом из него, по мнению ведомства, нужно исключить годы обучения в военном училище или вузе.

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