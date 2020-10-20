Врач рассказал, как «натренировать» иммунитет к коронавирусу

Иммунолог советует регулярно делать зарядку Фото: Иван МАКЕЕВ

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов рассказал, как укрепить иммунитет к коронавирусу и любым другим сезонным инфекционным заболеваниям. Он убежден, что «натренировать» защитную систему своего организма может любой человек.

«На иммунную систему влияют регулярные физические упражнения или, наоборот, их отсутствие. Малоподвижный образ жизни отрицательно влияет на иммунитет. Что касается избыточной физической нагрузки, включая спорт, то сверхнагрузка всегда отрицательно сказывается на иммунитете», - пояснил врач в интервью радио Sputnik.