Суд оправдал Садыра Жапарова по делу о попытке захвата власти в Киргизии

Суд оправдал и.о. президента Киргизии по делу о попытке захвата власти в стране. Фото: gov.kg

Суд оправдал исполняющего обязанности президента, премьер-министра Киргизии Садыра Жапарова по делу о попытке захвата власти в государстве в 2012 году. Об этом в интервью ТАСС во вторник, 20 октября, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

- Садыр Жапаров, а также депутат киргизского парламента Талант Мамытов и глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев оправданы по делу о попытке захвата власти в Киргизии, - говорится в сообщении.

Напомним, что восемь лет назад на центральной площади столицы Киргизии проходил крупный митинг за национализацию золоторудного предприятия Кумтор. Демонстрация быстро переросла в попытку штурма здания парламента страны и многочисленные столкновения митингующих с правоохранителями. Среди организаторов митинга числился и Садыр Жапаров, которые чуть позже был задержан и обвинен в попытке захвата власти.

Накануне премьер Кыргызстана Садыр Жапаров объявил себя исполняющим обязанности президента после отставки Жээнбекова.