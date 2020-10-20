В ОНФ предложили отменить плату за услуги ЖКХ для малоимущих семей Фото: Мария ЛЕНЦ

В ОНФ предложили отменить плату за ЖКХ для семей, в которых доход на человека не превышает прожиточного минимума или даже ниже. Компенсировать расходы ресурсоснабжающим компаниям будут из казны, для этого понадобится находить 140 млрд рублей в год.

Сегодня указанная категория граждан получает субсидии на оплату ЖКУ, но при условии, что доля расходов на данную статью в семейном бюджете превышает допустимую (ч. 1 ст. 159 Жилищного кодекса РФ).

В 35 регионах - 22%, в 14 регионах – от 16 до 21%, в 7 – 15%, а в 29 — наряду с 22% действуют более низкие показатели для инвалидов, пенсионеров, многодетных семей.

- Размер компенсаций рознятся, при этом прожиточный минимум в стране составляет 12,1 тыс. рублей. Около 6 млн семей, где доходы на этом уровне, целесообразно ввести 100% компенсацию для них, - рассказал «Известиям» заместитель руководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький.

Обращение общественников направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, а в Госдуме, общественном совете при Минстрое и в «Деловой России» уже поддержали инициативу.

Ранее в Минстрой поступила еще одна инициатива, направленная направленная на снижение объемов бытового мусора. В квартирах предлагается установить диспоузеры - измельчители пищевых остатков - это поможет снизить не только объемы отходов, но и повлияет на свалочные газы, которые доставляют большие неприятности.

Эксперты увидели в инициативе плюсы, а в Минстрое отметили, что это приведет к росту капиталовложений в ЖКХ, пишет ОТР.