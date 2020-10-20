Генконсульство России проверяет обвинения россиян в контрабанде из США Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российское Генеральное консульство в Нью-Йорке проверяет данные от том, что власти Соединенных Штатов предъявили обвинение россиянам в контрабанде из США и РФ электроники на сумму в 50 миллионов долларов. Об этом ТАСС сообщил в понедельник, 19 октября, пресс-секретарь генконсульства Алексей Топольский.

Дипломат отметил, что накануне «группа агентов ФБР провела проверку багажа пассажиров в аэропорту имени Джона Кеннеди» в рамках расследования данного дела. Из-за этого рейс задержался на один час.

Накануне прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк сообщила, что семерых обвиняемых по делу о контрабанде арестовали в понедельник, еще двое находятся в розыске. Их обвиняют в контрабанде электронной аппаратуры, прежде всего товаров американской компании Apple, с территорию США в Россию с помощью курьеров.

Ранее в российском министерстве иностранных дел прокомментировали очередные обвинения США в адрес России, якобы причастной к хакерским атакам и распространению вируса NotPetya. Подобные заявления назвали бездоказательными и бессмысленными.