С начала года в России незаконно вырублено деревьев на 9,4 млрд рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рослесхозе оценили ущерб от незаконных вырубок лесов в России. За десять месяцев текущего года объем составил 9,4 млрд рублей. Это на 8% больше, чем аналогичный показатель годом ранее. В 2019 году за 12 месяцев сумма ущерба оценивалась в 12,5 млрд рублей.

По данным Рослесинфорга (подведомственного учреждения Рослесхоза), из 28 166 арендаторов лесных участков только 641 (около 2%) официально попали в черный список.

Больше всего нарушителей в Приволжском федеральном округе: из 5805 их оказалось 117, а в Центральном из 5170 – 104.

Больше всего нарушений фиксируется у тех, кто получил участок для туристической и спортивной деятельности, организует там детские лагеря и базы отдыха - на них пришлось 34,6%, а следом идут заготовители древесины — 32,0%.

В конце сентября президент поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет на вывоз из страны необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород, пишет газета "Известия".

Ранее старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН Александр Карнаухов объяснил, как глобальное потепление связано с масштабной вырубкой лесов, сообщает телеканал "360".