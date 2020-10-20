Синоптики предупредили о первом снеге и порывистом ветре в Москве

Москвичей предупредили о мокром снеге и порывистом ветре во вторник Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня в Москве ожидается первый снег и порывистый ветер до 10-15 метров в секунду. Несмотря на относительно высокую температуру, по ощущениям на улице будет примерно минус 1 градус, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец во вторник, 19 октября.

- Погода будет обусловлена влиянием Североатлантического циклона. В столице будут проникать густые массивы облачности, скоротечные ливневые осадки и холодный арктический воздух с температурой на несколько градусов ниже нормы. Вероятно, сегодня выпадет первый снег. Он будет мокрым и кратковременным, - сообщил синоптик РИА Новости.

Он добавил, что снег не покроет землю порошей, а растает почти сразу. Температура воздуха в Москве составит до плюс пяти градусов, в Подмосковье – от плюс одного до плюс шести. Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба.

Евгений Тишковец объяснил, что на улице будет казаться гораздо холоднее, чем есть на самом деле из-за неприятного порывистого ветра и высокой влажности в 80 процентов.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус говорил, что в конце этой неделе в Москве значительно потеплеет, однако рассчитывать на бабье лето жителям столицы не стоит: погода будет преимущественно облачная, влажная, ветреная и с дождями, местами сильными.