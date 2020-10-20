Общественники предлагают запретить получение оружия до 21 года Фото: Архив "КП"

В России предложили повысить минимальный возраст получения разрешения на оружие.

Предложение поступило от руководителя общественного движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова. Он настаивает, что до 21 года нецелесообразно выдавать разрешение на оружие. Возрастной ценз коснется для владельцев охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия.

Предложение Дмитрий Курдесов направил на имя главы МВД России Владимира Колокольцева.

Общественник подчеркивает, что сегодня оружие может оказаться в руках 18-летних молодых людей, которые только окончили школу и не имеют жизненного опыта, в том числе, не служили в армии. Важный момент – это психологическая зрелость, наступление совершеннолетия вовсе не значит, что человек действительно «вырос» и готов нести ответственность, владея оружием.

- В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в федеральный закон «Об оружии» в части повышения возраста необходимого для получения права на приобретение охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны до 21 года, - цитирует RT текст обращения.

В документе подчеркивается, что аналогичный возрастной ценз уже применяется в отношении тех, кто планирует приобрести гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения.

На подобные ограничения общественника подтолкнул случай, который произошел недавно в Нижегородской области. 18-летний парень расстрелял из ружья несколько человек: три жертвы скончались, еще трое попали в больницу с ранениями. Сам стрелок застрелился. Позже оказалось, что парень наблюдался у врача из-за депрессии.

Оказалось, юноша наблюдался у психиатра из-за депрессивных состояний. Но это не помешало врачу выдать парню справку о здоровье. С их помощью тот получил право на приобретение ружья, сообщает Пятый канал.