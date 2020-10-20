В Киргизии задержали связанных с террористами из Сирии боевиков Фото: REUTERS

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии задержали двух боевиков из международной террористической организации, которые связаны с террористами из Сирии. Об этом во вторник, 20 октября, сообщили в пресс-службе ГКНБ.

Имена и фамилии задержанных решили пока что не указывать в интересах следствия. Сообщается, что вчера они напали на местного предпринимателя и похитили у него около 400 тысяч сомов (примерно пять тысяч долларов).

В ходе обыска у задержанных нашли похищенные деньги, фальшивые иностранные купюры, электрошокер и различные колюще-режущие предметы.

- Их подозревают в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Сирии. В республику задержанные прибыли по приказу своих главарей для обеспечения финансовой поддержки международных террористических организаций, - добавили в пресс-центра.

В настоящее время подозреваемых поместили в изолятор временного содержания ГОВД Джалал-Абада.