Можно ли заразиться коронавирусом в самолете, рассказали эксперты Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Эксперты международной ассоциации воздушного транспорта IATA оценили вероятность заразиться коронавирусной инфекцией во время перелета на борту самолетов. Как пишет издание Express во вторник, 20 октября, с начала года авиакомпании перевезли 1,2 миллиарда пассажиров и зарегистрировали лишь 44 случая заражения на борту.

Процент заражений в самолетах очень маленький: один случай на каждые 27 миллионов путешественников, отметил медицинский советник IATA Дэвид Пауэлл. Эксперты назвали несколько факторов, препятствующих передаче вируса на борту воздушных судов.

В первую очередь, это положение посадочных мест. Почти все время полета пассажиры сидят лицом вперед, поэтому имеют мало шансов вдохнуть выдыхаемый соседями воздух. Препятствием для передачи вируса являются и высокие спинки кресел.

Значение имеет и направление воздушных потоков в салоне: воздух движется вертикально, и содержащиеся в нем частицы инфекции летят от потолка к полу. Более того, в салоне самолета воздух меняется каждый две-три минуты.

В IATA отметили, что современные воздушные суда оснащены эффективными воздушными фильтрами, которые похожи на те, что используют в больницах. Они ликвидирует почти все вирусы, бактерии и грибки на борту.

Эффективным барьером для коронавируса являются лицевые маски, поэтому, находясь в самолете, пассажиры во время пандемии обязательно должны использовать средства индивидуальной защиты. Среди других мер, принимаемых авиакомпаниями для борьбы с эпидемией: обязательная термометрия, тщательная дезинфекция салона самолета, увеличение количества бесконтактных процессов и процедур самообслуживания, а также некоторые ограничения на передвижение путешественников в салоне лайнера.