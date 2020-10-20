Прокуратура выступила против смягчения приговора Ефремову Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура Москвы выступила против смягчения приговора актеру Михаил Ефремову, осужденном на восемь лет лишения свободы за смертельное ДТП в центре столицы. Правоохранители настаивают на законности данного решения суда, сообщила во вторник, 20 октября, пресс-служба Мосгорсуда.

- В рассмотрении дела участвует прокуратура Москвы. Она выступает против удовлетворения апелляционных жалоб, просят оставить приговор без изменений, - сообщил ТАСС сотрудник пресс-службы апелляционной инстанции суда.

Напомним, что сегодня Мосгорсуд рассматривает апелляционные жалобы Михаила Ефремова и его правозащитников. В своей апелляционной жалобе артист настаивал, что стал жертвой давления адвоката Пашаева. Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию из зала суда.

Как сообщал сайт kp.ru, с вынесения судом приговору российскому актеру прошел уже почти месяц. Все это время осужденным находился в СИЗО «Водник».