В Магаданской области завершается строительство дорог в 2020 году

На Колыме завершаются работы, запланированные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год. Отремонтировано и построено более 6 тысяч метров дорожного покрытия Магаданской агломерации. На эти цели из федерального бюджета региону выделено 285 млн рублей. Реализацию нацпроекта на личном контроле держит губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Уже завершены работы в Магадане на участке по ул. Речной от Микрорайона Пионерный до микрорайона Солнечный, на участке с 39 по 41 км автодороги «Магадан-Балаганное-Талон», на год раньше отремонтирован участок по ул. Парковой. В рамках нацпроекта осталось завершить работы по установке освещения на Колымском шоссе. Все объекты дорожники сдают с опережением графиков. Кроме того, начаты подготовительные работы на участках, ремонт которых запланирован на 2021 год – на улице Наровчатова заменен бордюрный камень, заасфальтирован прилегающий тротуар по улице Якутской.

Дорожные работы завершаются и в других российских регионах. На объектах национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уложено более 120,5 млн м² асфальтобетонного и других типов покрытий. Общая площадь укладки дорожного покрытия в 2020 году составит 137,4 млн м² – это соразмерно площади 18 тысяч футбольных полей.

Финансирование федерального проекта «Дорожная сеть» в этом году превысило 300 млрд рублей, из которых порядка 134 млрд – федеральная поддержка с учетом дополнительно выделенных средств, более 173 млрд – средства региональных дорожных фондов.

«Благодаря тому, что контракты были заключены заблаговременно, регионы смогли начать дорожный сезон раньше обычного. Хорошая погода тоже поспособствовала ускорению темпов, поэтому работы на объектах нацпроекта ведутся со значительным опережением. Уже 57 субъектов страны завершили дорожные мероприятия более чем на 80%. Всего в 2020 году по нацпроекту запланированы работы почти на 6,6 тысяч объектов общей протяженностью более 15,3 тысяч км», – отмечает заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

В первую очередь работы были проведены на участках, ведущих к социально значимым объектам. Так, в 2020 году в нормативное состояние привели более 1,3 тысяч км дорог, ведущих к образовательным и досуговым учреждениям. Кроме того, в регионах отремонтировано более 800 улиц и магистралей, ведущих к медицинским учреждениям. Часть из них приведена в нормативное состояние в прошлом году, другие вошли в перечень объектов 2020 года.

Особое внимание при реализации нацпроекта уделяется вопросу доступности объектов дорожной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, в 2020 году приведут в нормативное состояние более 1300 объектов, обеспечивающих беспрепятственное передвижение для маломобильных групп населения. Дорожники обустраивают съезды на пешеходные переходы, укладывают тактильную плитку в местах сопряжения с проезжей частью, устанавливают ограждения и светофоры со звуковым сигналом для пешеходов, занижают бордюры, обустраивают пандусы.